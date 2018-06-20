В Калинковичском районе уже можно попасть в лес, в Мозырском ограничение на посещение пока еще действует

Приятная новость из соседнего района. В Калинковичском районе с 19 июня года снят запрет на нахождение на территории лесного фонда. Напомним, он был введен с 14 мая. Данное решение принято в связи с изменением погодных условий. Сняли запрет на посещение лесов в Октябрьском и Лельчицком районах. В Мозырском районе ограничение на посещение лесов и торфяников пока еще действует. Оно было введено решением Мозырского райисполкома 7 мая.