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Рубрика: Новости

В Калинковичском районе уже можно попасть в лес, в Мозырском ограничение на посещение пока еще действует

20 июня 2018, 17:15

Приятная новость из соседнего района. В Калинковичском районе с 19 июня года снят запрет на нахождение на территории лесного фонда. Напомним, он был введен с 14 мая. Данное решение принято в связи с изменением погодных условий. Сняли запрет на посещение лесов в Октябрьском и Лельчицком районах. В Мозырском районе ограничение на посещение лесов и торфяников пока еще действует. Оно было введено решением Мозырского райисполкома 7 мая.

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