У нее рак крови и нет времени ждать! Поможем Дарье Сержант!

У нее рак крови и нет времени ждать! У десятилетней Дарьи Сержант из Бреста серьезное заболевание. Белорусские врачи сделали все возможное, но чуда не случилось. Помочь обещают в Германии. Но на лечение требуется огромная сумма денег – 280 тысяч евро. Таких денег у родителей Даши просто нет. Поможем все вместе! Расчетные счета вы видите на своих экранах. Можно перечислить деньги, пополнив баланс телефона.