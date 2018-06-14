Туристический слет «Полесская радуга» в 9раз собрал тех, кого принято называть людьми с ограниченными возможностями, но которые так нуждаются в заботе и общении

На базе санатория «Сосны» прошел туристический слет «Полесская радуга». Здесь собрались те, кого принято называть людьми с ограниченными возможностями, но которые так нуждаются в заботе и общении. Двухдневный фестиваль, который проводится уже в 9 раз, заряжает воспитанников отделений дневного пребывания для молодых инвалидов воспоминаниями и позитивом на целый год.

Для воспитанников отделений дневного пребывания для молодых инвалидов туристический слет «Полесская радуга» – это, без преувеличения, событие мирового масштаба. В силу заболеваний их мир ограничен в возможностях, а потребности все те же: дружба, любовь, забота, общение. Участие в туристическом фестивале, который проводится на Мозырщине уже в 9 раз, это наглядная реализация такого понятия как «социальная адаптация.

ЗОЖ набирает обороты, нынешнюю «Полесскую радугу» посвятили здоровому образу жизни. Палаточные лагеря в виде тренажерных залов и фитнес-центров. Лозунги и категоричная пропаганда отказаться от вредных привычек и активно заняться спортом. Воспитанник отделения для дневного пребывания молодых инвалидов из Петрикова Павел Безык в первый день турслета отметил свой 22-ой День рождения. Парень признался, что увлекается и спортом, и музыкой. Представители из Лельчиц обыграли тему спортивной журналистики. Воспитанники этого отделения на протяжении 2 дней стали коллегами именитого мозырского комментатора и обозревателя Евгения Монарховича. Ребята талантливо вжились в роль папарацци и успешно с ней справились. А вот Калинковичи пошли дальше и замахнулись на Олимп. Олимпийские игры зародились в Древней Греции. Поэтому здесь были и гладиаторы, и Зевс, и Афина Паллада.

Разнообразная конкурсная программа, не менее насыщенная программа отдыха. «Полесская радуга» прошла в привычной атмосфере тепла и живого общения. Кстати, в следующем году туристический фестиваль будет праздновать юбилей –10 лет со дня образования.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.