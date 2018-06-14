Торговля под открытым небом под контролем налоговой

Несанкционированную торговлю пристально контролируют сотрудники налоговой. Торговля под открытым небом. Сезон живых витаминов уже начался. Заработать на реализации сельхозпродукции пытаются как законопослушные продавцы, так и те, кто решил не тратить время, силы и средства на легализацию своей деятельности. Несанкционированную торговлю пристально контролируют сотрудники налоговой. Рассказывает Инна Станкевич, заместитель начальника ИМНС по Мозырскому району