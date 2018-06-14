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Рубрика: Новости

Торговля под открытым небом под контролем налоговой

14 июня 2018, 17:37

Несанкционированную торговлю пристально контролируют сотрудники налоговой. Торговля под открытым небом. Сезон живых витаминов уже начался. Заработать на реализации сельхозпродукции пытаются как законопослушные продавцы, так и те, кто решил не тратить время, силы и средства на легализацию своей деятельности. Несанкционированную торговлю пристально контролируют сотрудники налоговой. Рассказывает Инна Станкевич, заместитель начальника ИМНС по Мозырскому району

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