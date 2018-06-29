Такси-перевертыш на спуске с Кургана

Не учел погодные условия, неправильно выбрал скорость движения, потерял контроль над автомобилем, выехал на обочину, столкнулся с попутной машиной и перевернулся. Такова официальная версия дорожного инцидента, в результате которого автомобиль одной из служб такси оказался на крыше. Опелем вектра управлял водитель, 1994 года рождения. Несмотря на впечатляющую картинку, к счастью, в аварии никто не пострадал. Рассматривается вопрос о привлечении таксиста к административной ответственности.