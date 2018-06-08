Супермаркет «Радуга» и ресторан «ТеремЪ». Торговый дом «Радуга-свет» пришел в Мозырь!

Торговый дом «Радуга-свет» пришел в Мозырь! Появление супермаркета на улице Притыцкого (на месте бывшего торгово-развлекательного центра «Молодежный») – событие, без преувеличения, радостное и долгожданное. Это подтвердили сотни мозырян, которые собрались у магазина еще за час до официального открытия. Поздравительные слова, символически перерезанная красная ленточка и вот уже огромная толпа покупателей стремится к ярким прилавкам.

Собственное производство – это не только горячая выпечка, но и кулинария. Прекрасный выбор салатов, аппетитные мясные и рыбные изделия. Отдельное внимание привлекают торты, поставляемые кондитерской фабрикой «Белая Русь». Отдельная зона выделена для акционных товаров. Удобное и максимально понятное расположение отделов. Хорошее ассортиментное предложение от разных производителей, которые еще мало знакомы мозырянам. На втором этаже торгового центра расположилось и вовсе уникальное для Мозыря заведение – ресторан «ТеремЪ». Работают здесь по системе самообслуживания, экономя ваше время. Кроме собственно кухни, внимание привлекают оригинальный интерьер и широкие возможности размещения посетителей: вместительный зал с зоной самообслуживания, музыкальная сцена, караоке, 3 банкетных зала, и детская игровая зона. «ТеремЪ» отлично подойдет для деловой встречи, дружеских посиделок, организации дней рождения или любого другого праздника. Весь 2018-й с 12.00 до 15.00 в «Тереме» действует скидка 10%. Вкусно, сытно и недорого поесть можно на месте, а можно забрать заказ с собой. Достоинства нового ресторана уже оценили первые посетители. И супермаркет «Радуга», и ресторан «ТеремЪ» ожидают вашего визита. Пожалуй, это тот самый случай, когда формат одного телевизионного сюжета не позволит охватить всё. Самым идеальным решением будет «увидеть»! Посетив торгово-развлекательный объект на Притыцкого, вы вернетесь сюда еще много раз.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.