Сразу две опасные находки времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Мозыре

12 июня в микрорайоне «Заречный» при разборе заброшенного административного здания, принадлежащего Мозырскому порту, была обнаружена ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны, в народе – лимонка. На следующий день на месте большой мозырской стройки, реконструкции здания учебно-производственного комбината под суд, экскаватор откопал артиллерийский 75-миллиметровый снаряд, который тоже датируется 40-ми годами прошлого столетия. Места обнаружения опасных находок были оцеплены до приезда саперов, которые вывезли боеприпасы на специальный полигон и их обезвредили.