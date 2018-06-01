Спорный вопрос

Гаражный кооператив «Вурдэкс» находится на ул. Коммунальной и объединяет 46 капитальных строений. Гараж Николая Савошко почти в самом конце. В один из дней он обнаружил, что в помещении отсутствует электроэнергия. Немногим раньше здесь развесили объявления, в которых настойчиво предлагали всем владельцам: во-первых, заплатить за свет, а, во вторых, вынести счетчики на улицу. В противном случае свет обещали отключить, и свою угрозу исполнили. Ведь последовала требованию только половина членов кооператива. Председатель Владимир Лыгач пояснил: все решения принимаются не им лично, а инициативной группой и собранием кооператива. А вопрос прозрачности потребления электроэнергии назревал уже давно.

Николай Федосович с решением кооператива не согласен. Переживает, что на улице счетчик придет в негодность или его просто украдут. Вопрос правильной эксплуатации приборов учета мы задали представителям Энергосбыта. Там пояснили, что старые счетчики должны работать при плюсовой температуре. Сегодня при строительстве и реконструкции домов приборы учета электроэнергии рекомендуется выносить за пределы домовладения. Тогда хозяев не будут беспокоить контролеры, а проблема воровства электричества отпадет. С недовольными в кооперативе «Вурдэкс» намерены поступать кардинально: либо прозрачное потребление, либо отключение электричества и даже суд. Николаю Савошко пообещали, что прибор перенесут бесплатно и даже помогут найти специальный ящик для его хранения.