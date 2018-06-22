Спецоперация «Мак». Борьба традиционная и информационная

Война Традиционно с первых дней лета правоохранители начинают активную борьбу с наркопосевами – коноплей и маком – в рамках специальной одноименной программы «Мак». Мозырское отделение по наркоконтролю помимо раскрытия преступлений, сейчас делает активный упор на профилактику наркозависимости.

Дачник из Мозырского района украсил свой участок огромной яркой клумбой из мака. Такого рода ландшафтный дизайн не оценили сотрудники наркоконтроля, урожай был выкошен и уничтожен, всего более 70 килограммов наркосодержащей травы. В отношении владельца составлен административный протокол. С начала лета правоохранители традиционно начинают борьбу с запрещенными растениями, из которых впоследствии могут быть изготовлены наркопрепараты. Специальная программа называется «Мак», но под уничтожение попадает и конопля. Правоохранители напоминают, мак – это не цветы, конопля тоже необычное растение. Наркотики, изготовленные на их травяной основе, колют и курят. Поэтому посевы подлежат уничтожению. В рейтинге наркотиков, которые всплывают на территории Мозырщины, безусловные лидеры – марихуана и гашиш. Синтетический амфетамин на втором месте. Что касается самоубийственных спайсов, то эти психотропы на сегодняшний день не актуальны. А опийные наркотики с течением времени канули в лету, закономерное явление, ведь в забвение ушли и те, кто их употреблял. Сегодня сотрудники контроля выходят на качественно новый уровень, работают на опережение – преступления можно и нужно предупредить, для этого и проводится борьба информационная, апеллируют к сознательности. Наркотики –

это опасно и не модно, в тренде – здоровый образ жизни. Красочные банеры, расположенные на центральных мозырских улицах, призывают отказаться от пагубной привычки. Рейсовый автобус с антинаркотическими лозунгами и статьями из уголовного кодекса. Многие увеселительные заведения тоже поддержали борьбу с психотропами. Соответствующие надписи размещены на визитках развлекательного «Сити-центра», кафе «Кокос», «Смайл-пиццы». В Мозырском РОВД призывают законопослушных граждан информировать милицию о фактах сбыта, хранения, изготовления, выращивания наркотических средств либо любых незаконных действий, связанных с оборотом наркотиков. Номер 102 всегда доступен! Конфиденциальность гарантируется.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.