Совместная акция МЧС и ГАИ. «Уступи дорогу спецтранспорту»!

Машина МЧС спешит на очередной тревожный вызов. За ней следует автомобиль ГАИ. К счастью, ничего не произошло. Просто таким образом оперативные службы решили проверить, насколько мозыряне уважают правило о предоставлении преимущества спецтранспорту. Время в плане транспортного потока выбрали не напряженное, сделали это умышленно. Чтобы не создавать коллапс, а участникам дорожного движения дать возможность сориентироваться. К слову, большинство мозырских водителей с пониманием относятся к работе оперативных служб, ведь счет идет на секунды, поэтому и уступают дорогу. Но есть и исключения. Для такого рода людей-исключений следующая информация: за непредоставление преимущества спецтранспорту водителям максимально грозит штраф до 245 рублей и даже лишение права управлять транспортными средствами на срок до года, для пешеходов за нарушение этого правила тоже предусмотрена ответственность – штраф от 1 до 3 базовых величин.