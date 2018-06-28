Семинар-учеба по охране труда при проведении уборочных работ прошел в экспериментальной базе «Криничная». Почти 50 представителей отрасли обсудили актуальные вопросы.

Июль – активная пора для работников агропромышленного комплекса. Вот-вот на поля выедет уборочная техника, а значит – самое время еще раз вспомнить основные постулаты безопасности. Вместе с руководителями сельхозпредприятий на страже комфортных условий труда стоят профсоюзы.

Вместе с председателем республиканского комитета профсоюза АПК на Мозырщину приехали полсотни гостей из разных городов страны. Выездной семинар-учебу начали с ответственного мероприятия: на общем собрании избрали нового руководителя Гомельского областного профсоюза работников агропромышленного комплекса. Им стала Галина Заморская.

Продолжили семинар на кукурзно-калибровочном заводе экспериментальной базы «Криничная». В центре внимания – вопросы охраны труда во время уборочной кампании, готовность техники, предрейсовые медицинские обследования, электро- и пожарная безопасность.

С 7 июля в регионе стартует месячник, посвященный теме охраны труда. Мобильные и рейдовые группы нанесут визиты на мехдворы сельхозпредприятий и прямо в поля. Главная цель – не наказать, а подсказать и предупредить. В прошлом году уборочная кампания в Гомельской области закончилась без смертельных потерь. Положительную тенденцию планируется поддержать и в 2018-м.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.