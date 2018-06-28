Репетиция торжеств на День независимости

Мозырщина вместе со всей республикой готовится отпраздновать 27 по счету День независимости. Дата главного государственного праздника – 3 июля, 74 года назад в этот день солдаты Красной армии освободили Беларусь от фашистов.

После шести на площади Ленина интенсивное движение. Но не из авто, как обычно в конце рабочего дня. Транспортный поток сменился колонами военных и гражданских лиц. Коробки подразделений, прием парада главным комиссаром, яркие танцы, официальные поздравления. Все и вся репетируют досконально и весьма ответственно. Торжественный марш – центральный акцент мероприятия, которое готовят организаторы 27-го по счету Дня независимости. 74 года тому назад солдаты советской армии освободили Беларусь. Организаторы Дня независимости в Мозыре постарались в ходе праздника отобразить моменты и военной жизни, и жизни мирной. И в этой, пока еще предпраздничной суете, уже угадывается праздник. Как в Минске, танков в городе над Припятью не будет, зато по площади проедет сельхозтехника. А еще планируется, что пролетит вертолет МЧС с флагами Беларуси и Мозыря. Еще одна репетиция состоится в пятницу. К третьему июля все должно быть подготовлено четко и без заминок. Впрочем, как на все городские праздники.