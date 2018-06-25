Районный день электробезопасности

В Гомельской области около четырех несчастных случаев в год связаны с нарушением правил пользования электрическими приборами. Совместными усилиями предотвратить трагедию на производстве и в быту. Такова цель районного Дня электробезопасности, основные мероприятия которого прошли в филиале «Мозырские электрические сети» РУП «Гомельэнерго»

Самоуверенность, беспечность, а порой, незнание элементарных правил техники безопасности. Пресловутый человеческий фактор, с которым борются на производстве, и в быту остается одной из главных причин трагедии. Как, например, несчастный случай, который недавно произошел в Рудне Горбовичской. Правила, как предотвратить трагедию, давно известны. Исправное оборудование, элементарные знания по технике безопасности, а также наличие индивидуальных средств защиты. Впрочем, как известно, наука не стоит на месте. Об этом напоминает выставка специализированной продукции по охране труда, которая дала старт районному Дню безопасности. Здесь можно было воочию изучить современные испытательные лаборатории и уникальное оборудование.

Новшество этого года: вместо постоянных проверок – консультации и сотрудничество. Однако это едва ли означает, что теперь технике безопасности будут уделять меньше внимания.

Это тут случай, когда лишнее напоминание не бывает лишним. О соблюдении техники безопасности напоминают с детских лет. К слову в Гомельских школах открыты два класса по электробезопасности. Еще одна новая форма работы – совместно со спасателями и ОСВОД во многих городах области создаются Центры обучения навыками безопасного поведения для школьников. А с результатами еще одной формы работы – областным конкурсом рисунком можно было ознакомиться тут же в рамках мероприятий к районному дню электробезопасности.

Вячеслав Приписнов.