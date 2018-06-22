«Пятно застройки», как камень преткновения между «Белпочтой» и жильцами б. Юности, 163

На общественное собрание жильцов дома №163 по бульвару Юности пригласили представителей райисполкома, «Белпочты» и строительной организации. Поводом для бурных эмоциональных дебатов между сторонами стало планируемое строительство почтового отделения. Все мнения выслушала съемочная группа телеканала «Мозырь».

Так называемое «пятно застройки» в торце дома по бульвару Юности, 163 стало камнем преткновения между жильцами и застройщиком. Предполагалось, что через пять месяцев здесь откроется новое почтовое отделение. И в начале недели подрядчики поставили вагончики, пригнали технику и начинали работы. Но против стройки именно в этом месте массово выступили жильцы дома. За несколько минут до общего собрания Алексей ведет нас на противоположную сторону дома, где есть пока не занятый участок земли примерно такой же площади. Говорит, против почты в этом месте жильцы бы не возражали. Общую позицию большинства протестующих аргументирует четко.

А это – кадры общественного собрания, инициированного активистами дома. За позицию «против» выступает большинство собравшихся. Другое мнение озвучили приглашенные – представители райисполкома, компании-подрядчика и заказчика – РУП «Белпочта». В землеустроительной службе райисполкома подчеркивают, отвод земельного участка на местности под строительство социального объекта был проведен с соблюдением всех законодательных процедур. Согласно документации, первоначальное заключение о согласовании изъятия земельного участка было подписано председателем товарищества собственников дома №163 в мае 2017 года. Весной 2018-го года им же подписано само соглашение об изъятии. Сегодня общественными вопросами товарищества собственников занимается другой человек. Но проектная документация выдержала все нормативы. А значит, формально к строительным работам можно приступать. Сейчас собственником спорного участка является «Белпочта». Говоря простым языком, отменить государственную регистрацию можно только через суд, и при наличии выявленных нарушений. Тем не менее, семьи, проживающие в этом доме, надеются, что их мнение обязательно будет услышано.

Первый вклад в будущее подрастающего поколения эти люди уже сделали, посадив возле дома деревья. Как скоро будет поставлена точка в спорном вопросе, пока не известно. Мы будем следить за развитием событий.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.