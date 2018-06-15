«Прямую линию» и прием по личным вопросам проведет председатель исполкома Елена Павлечко

Завтра, 16 июня с 9 до 12 Елена Федоровна Павлечко проведет прямую телефонную линию. Телефон, по которому вы сможете задавать свои вопросы 32-54-86. А в понедельник, 18 июня, председатель исполкома с 15.00 будет вести совместный прием с депутатом Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Николаем Федоровичем Рассоха. Выездной прием граждан пройдет в средней школе номер 6, адрес Нелидова 21 «А», кабинет 212. Предварительная запись на прием по телефонам 32- 53- 31, 32- 21- 46.