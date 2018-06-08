Против строительства магазина

На пересечении улиц Тимофея Абрамова и Солнечной началось строительство магазина. Сложившейся ситуацией возмущены жители прилегающих к стройке домов. Почему мозыряне не хотят появления нового торгового объекта, выясняла наша съемочная группа.

Еще пару недель назад на угловой площадке между многоэтажками на улицах Солнечная и Тимофея Абрамова резвились дети. Сегодня вместо зеленой травы и аккуратной плитки – высокий темный забор, внутри начались строительные работы. Перспектива появления магазина шаговой доступности стала поводом для волнения у десятков семей.

На кону – вопрос безопасности не только детей, но и взрослых. Люди переживают, если ассортимент магазина будет предполагать продажу спиртного, скамейки у подъездов могут превратиться в места злачного отдыха. Под коллективным обращением, которое жильцы уже направили в райисполком, порядка 120-ти подписей.

Комментарий по сложившейся ситуации съемочной группе телеканала удалось получить в отделе архитектуры и строительства Мозырского райисполкома.

Всего в Наровчизне в ближайшем будущем должно появятся два магазина. Шаговой доступности на углу многоэтажек. И торговый объект покрупнее с другой стороны деревни.

Магазины шаговой доступности, как правило, небольшие, площадью до 200 квадратных метров. И призваны обеспечить жителей прилегающих территорий самым необходимым. Появится ли такой на Солнечной? По словам жителей, он им не нужен. Торговых объектов рядом хватает. По генплану объект должен быть. Мы будем следить за развитием событий.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.