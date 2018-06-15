Припять мелеет с катастрофической скоростью. Только за минувшие сутки вода в реке упала на 4 сантиметра. С 1 мая река потеряла более 3 метров

Припять становится все мельче и мельче. Река мелеет – и это видно даже без приборов, невооруженным глазом. С 1 мая река потеряла более 3 метров. В среднем за сутки уровень воды опускается от 4 до 8 сантиметров. Виновата засушливая погода, плюс ко всему сказываются прошлые года. Обмеление фиксируется последние несколько лет. Негативный рекорд был поставлен в 2015, тогда во многих местах реку можно было просто перейти. Специалисты пока не делают долгосрочных прогнозов. Да и для судоходства проблем на Припяти тоже пока нет. Однако гидрологи уже оповестили судоходные организации об угрозе – обмеление достигло опасных значений на Днепре у Жлобина, Речицы и Лоева, а также на Березине у Светлогорска и на Соже у Гомеля.