Праздник в детском доме

Мозырский детский дом—уникальное учреждение, коллектив которого делает все возможное, чтобы воспитанники не чувствовали себя обделенными ни в ласке, ни в любви. В этом им помогают многочисленные партнеры и друзья. В Международный день защиты детей именно здесь самое большое количество представительных гостей. Управленцев и чиновников, заводчан и силовиков, духовенство и людей творческих объединила важная миссия: подарить воспитанникам детского дома не только подарки, но и те самые неповторимые моменты счастья.

После концерта гости праздника разъедутся по своим рабочим местам. А ребята будут рассматривать многочисленные подарки: рюкзаки и канцелярские товары, одежда и сладости, игрушки и спортинвентарь. Некоторые предприятия передали денежные сертификаты на улучшение материально-технической базы. И, глядя в счастливые глаза детей, гости признавались: ради таких моментов действительно стоит жить.