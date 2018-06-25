Праздничным концертом отметили День молодежи в парке «Победа». Перед зрителями выступили воспитанники клуба каратэ «Сэйдкай», а также вокалисты из различных учебных учреждений города.

Не так многолюдно, как в прошлые годы, но с не меньшим задором и позитивом. На программу ежегодных мероприятий ко Дню Молодежи свой отпечаток наложила погода. Тех, кто не испугался обещанного вечернего дождя, на главной сцене городского парка ожидало музыкальное представление. Юные исполнители предложили свое видение знаменитых музыкальных композиций. Праздничный концерт начался с показательных выступлений клуба-каратэ «Сэйдокай».

Обещанный дождь так и не пошел. К вечернему солнцу и заводным аккордам юных исполнителей потянулись горожане, присоединяясь к зрителям праздничного концерта, чтобы на популярный хит ответить своими танцевальными движениями. Из развлечений — здесь можно было получить необычный макияж, оставить свои праздничные пожелания, а также оценить работы импровизированной фотовыставки.

Концерт в городском парке «Победа» традиционно завершает праздничные мероприятия, организованные районной организацией БРСМ и сектором по делам молодежи.