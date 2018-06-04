Важно, чтобы ни один ребенок не остался без внимания взрослых. Праздничное мероприятие ко Дню защиты детей в Мозырском социально-педагогическом центре по традиции собрало тех, кто не равнодушен к детскому счастью.

Благотворительное мероприятие для всего Мозырского района. Представители промышленных предприятий и общественных организаций, власти района ежегодно первый день лета встречают в социально-педагогическом центре. Игрушки, спортивный инвентарь и многое из того, без, чего едва ли можно представить детство.

Своеобразный день рождение каждого ребенка на свете в социально-педагогическом центре встречают с нетерпением. По традиции звучат поздравления и пожелания. Одно из которых – обрести дружную и крепкую семью, как единственноверный рецепт детского счастья.

Свой подарок гостям приготовили и воспитанники социально-педагогического центра. Хореографические номера и песенные композиции. На импровизированной сцене выступали и гости – их одноклассники, а также верные товарищи из СШ №6, а также Ясли сада №7.

Вячеслав Приписнов. ТКМ