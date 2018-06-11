Позади экзамены, впереди поступление в ВУЗы, выбор работы, а для кого-то и служба.В этом году аттестаты получили 856 мозырских 11-классников

Выпускные выходные! 9 июня по всей стране вручали аттестаты об окончании школы. Мозырщина не стала исключением. В этом году аттестаты получили 856 уже бывшихмозырскиходиннадцатиклассников. Позади экзамены, впереди поступление в вузы, выбор работы, а для кого-то и служба. Пока точно неизвестно, насколько успешно закончили школу выпускники Мозырщины, но веселиться и креативничатьони совершенно точно умеют на высший балл.