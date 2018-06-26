Потоп в квартирах из-за ремонта кровли

На горячую линию Телеканала поступил очередной звонок –

жители пятых этажей дома №15 по улице Янки Купалы жаловались на то, что в результате капремонта кровли их квартиры затопило. На место ЧП выехала наша съемочная группа.

Тазики и ведра сейчас самые актуальные предметы интерьера квартиры Зои Григорьевны Горлевич. Пенсионерка с повышенным интересом слушает прогнозы погоды и со страхом ожидает осадков. С недавних пор крыша не преграда для ливней. Непогода за окном в прямом смысле ощущается и квартире. Потолок постоянно плачет, женщина не успевает менять платки, точнее ведра. По словам Зои Григорьевны, которая живет в этой квартире уже более 50 лет, до таких масштабов проблема разрослась во время проведения капитального ремонта кровли.

В соседней квартире спасает натяжной потолок. Это не скрытая реклама. Вода постепенно собирается, а потом ее сливают. Света нет, как известно, электричество и вода – вещи несовместимые. Отпавшие обои и ржавые пятна на стенах – напоминания о последнем ливне. Капремонт кровли дома № 15 по улице Янки Купалы проводят согласно плану, правда, с некоторой задержкой. Заказчик – райжилкомхоз. Генподрядчик – строительное управление № 167. О проблеме здесь знают, обещают устранить, а потерпевшим ущерб возместить посредством страховых выплат.

Строительное управление призывает жильцов потерпеть еще несколько недель. Ведь все это делается для их же блага теплого и комфортного будущего. Синоптики в ближайшее время прогнозируют периодические осадки. А значит, ведра и тазики нужно держать под рукой, точнее под потолком.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.