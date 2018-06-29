После перенесенного инсульта человек не может за собой самостоятельно ухаживать. Какую помощь может оказать государство?

В редакцию телеканала обратился мозырянин Владимир Мылко. Его 57-летний родной брат после перенесенного инсульта не может за собой самостоятельно ухаживать. Какую помощь может оказать государство?

В этой коммунальной квартире Александр Мылко живет уже давно, Лет 6 назад мужчина перенес инсульт. Болезнь лишила многих возможностей. Александр Мылко – инвалид 1 группы. За ним официально ни сиделка, ни соцработник не закреплен. До недавнего времени эти функции на законных основаниях, выполняла бывшая гражданская жена. Она была официально оформлена по уходу за инвалидом, но после Елена уволилась. Женщина приходит и сейчас, но все изменится, когда найдет новую работу. Старший брат и бывшая сожительница – это те люди, которые на данный момент ухаживают за Александром Аркадьевичем. Но помощь ему нужна постоянно. В территориальном центре социального обслуживания населения об Александре Мылко знают. Как сообщили нам, специалисты посещают его регулярно, когда предлагали помощь, но на тот момент получили отказ. Как вариант, к беспомощному человеку нужно представить сиделку. Такую услугу оказывают в территориальном центре социального обслуживания населения на платной основе. Для этого родственникам нужно написать заявление и стать в очередь.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.