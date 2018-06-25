Ползком к победе. Забег в ползунках

Волейболистка Екатерина Коноплич знает, спорт в жизни должен присутствовать с детства. Ее дочке Даше еще нет года, но девочка не только посещает матчи с маминым участием, но и сама ставит первые спортивные рекорды. На очередном забеге ползунков малышку признали настоящим чемпионом. Забег ползунков, ходунков и бегунков смело можно назвать самым позитивным проектом профсоюзной организации Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Уже в четвертый раз в залах спортивно-технического клуба «Старт» соревнуются крохи в возрасте от нескольких месяцев до пары-тройки лет. Количество юных спортсменов растет с каждым разом. Еще больше – армия болельщиков. Заботливые мамы и папы, бабушки и дедушки поддерживали деток от старта до финиша. Преодолевать дистанцию помогали любимые игрушки, гаджеты и лакомства. Нельзя было ползти, переходить или перебегать за руку со взрослыми. А победу, порой, обеспечивали десятые доли секунды.

В детском забеге можно было найти новых друзей, Или, как маленькая Виктория, сделать практически первые в жизни шаги. Прекрасное настроение, смех и веселье сопровождали все мероприятие. А заслуженные подарки получил каждый его участник.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.