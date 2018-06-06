Показательный судебный процесс прошел на базе «Припятского Альянса». Бывшего местного продавца судили на глазах коллег

2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и лишение права занимать материально ответственные должности сроком на 5 лет. Приговор суда Мозырского района в отношении бывшего продавца, с функцией заведующего, одного из магазинов предприятия «Припятский Альянс». 26-летняя жительница Мозыря стала фигурантом уголовного дела после выявления недостачи продуктов в вверенном ей торговом объекте. Факты хищения вскрылись после проведения инвентаризаций. Речь идет о сумме почти четыре тысячи белорусских рублей. Кстати, обвиняемая ущерб, причиненный «Припятскому Альянсу», погасила. Судебный процесс решено было провести на базе предприятия, на глазах у бывших коллег, чтобы не повадно было.

С начала этого года Мозырским отделом следственного комитета возбуждено три уголовных дела в отношении продавцов «Припятского альянса». Борьбе с должностными преступлениями правоохранительные органы придают первостепенное значение. Это общереспубликанская тенденция.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.