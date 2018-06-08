Подведены итоги 4 открытого областного художественного конкурса «Мозырская палитра»

Более 1000 конкурсных работ из различных городов Беларуси и ближнего зарубежья. Итоги 4 открытого областного художественного конкурса «Мозырская палитра» подвели в детской художественной школе искусств. Гран-при конкурса удостоена работа “Адбіткі часу” мозырянки Александры Мозоль.

Важнейшее испытание для тех, кто только делает свои первые шаги в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Своих первых лучших юных художников “Мозырская палитра” назвала еще в далеком 2002 году. Поначалу его участниками были только учащиеся Мозырского района. Сегодня на конкурсе представлены работы и студентов высших учебных заведений, а география присланных работ давно вышла за пределы республики. К слову, в этом году работы на конкурс пришли из различных городов России и Украины. Как подтверждение высокого значения для всего региона — с 2012 года конкурс носит статус областного.

“Живет на планете художник” – так звучит девиз “Мозырской палитры” этого года. Четыре номинации и четыре возрастые категории, специальные и поощрительный дипломы. И конечно же главный приз – гран-при конкурса, который в этом году останется в Мозыре. Совсем не детская фантазия о том, какие следы отставляет время. Лучшая работа этого года “Адбіткі часу”, её автор – Александра Мозоль, закончила четвертый класс Детской школы искусств. Фантастические мотивы и полет детской фантазии. Впрочем, свои работы юные художники, фотографы и скульпторы посвящали и проблемам современности. К, примеру, экологии. Нашли отражения и знания, подчерпнутые из школьной программы. Дипломы областного значения, и широкая география населенных пунктов, где о “Мозырской палитре” знают не по наслышке. Залог успеха конкурса в его профессиональном жюри, но его главная ценность детская фантазия нашедшая художественное воплощение.

Вячеслав Приписнов.