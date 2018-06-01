Пляж готов к приему отдыхающих

Пляж еще частично под водой, но уже готов к приему отдыхающих. Акт об этом подписали члены приемочной комиссии. Мероприятия по подготовке зоны отдыха были расписаны сразу нескольким организациям. Санитарная уборка, вывоз мусора, установка предупредительных знаков, оборудование лягушатника, выкашивание сорняков, рыхление песка, установка малых форм и туалетов — основная нагрузка легла на плечи коммунальных служб, в том числе и финансово. По мере возможности со своими задачами они справились.

Дно проверили водолазы. Милиция с 1 июня должна обеспечить патрулирование зоны отдыха. Кроме того в летние месяцы запланирована очистка дна земснарядом. А еще в этом году на городском пляже можно будет купить мороженое, квас и другие прохладительные напитки. Три торговые точки обоснуются здесь в сезон отдыха.

Санитарные врачи уже взяли пробы воды. Контроль ее качества будет вестись постоянно. Мозырян призывают прислушиваться к рекомендациям. А еще обращают внимание на то, что официальной зоной отдыха считается левый берег Припяти от автомобильного моста до русла Мерлявицы. Контроль качества воды и дна на стихийных пляжах не ведется, а значит, отдых там небезопасен.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов