Два вечера подряд на центральной городской площади в вечернее время будут проходить репетиции парада, посвященного Дню Независимости. Движение транспорта по площади Ленина будет ограничено 27 и 28 июня с 18.00 до 20.00. В автобусном парке №2 сообщают об изменении маршрутов движения общественного транспорта:
маршрут № 4 – от пл. Горького через ул. Интернациональную, ул. Мира, ул. Пролетарскую до пл. Примостовой;
маршрут № 14 – от пл. Примостовой через ул. Пролетарскую, ул. Мира, ул. Интернациональную до пл. Горького;
маршрут № 8 – от пл. Примостовой до ул. Заслонова, ул. Бумажкова и от пл. Горького до микрорайона № 5;
маршрут № 9 – от пл. Горького до д. Новики;
маршрут № 12 – рейсы с временем отправления на 17.44, 18.30 от пл. Примостовой и 18.00,18.40 от о. п. Калинина отменяются.
18.00 – от ул. Калинина отменяется;
маршруты №№ 11, 16, 20 – от пл. Примостовой через ул. Рыжкова;
маршрут № 23 – от пл. Горького до МЭС;
маршрут № 24 – от пл. Горького до ж/д вокзала Козенки.
Площадь Ленина перекроют для движения транспорта вечером 27 и 28 июня
Два вечера подряд на центральной городской площади в вечернее время будут проходить репетиции парада, посвященного Дню Независимости. Движение транспорта по площади Ленина будет ограничено 27 и 28 июня с 18.00 до 20.00. В автобусном парке №2 сообщают об изменении маршрутов движения общественного транспорта: