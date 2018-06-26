Площадь Ленина перекроют для движения транспорта вечером 27 и 28 июня

Два вечера подряд на центральной городской площади в вечернее время будут проходить репетиции парада, посвященного Дню Независимости. Движение транспорта по площади Ленина будет ограничено 27 и 28 июня с 18.00 до 20.00. В автобусном парке №2 сообщают об изменении маршрутов движения общественного транспорта:

маршрут № 4 – от пл. Горького через ул. Интернациональную, ул. Мира, ул. Пролетарскую до пл. Примостовой;

маршрут № 14 – от пл. Примостовой через ул. Пролетарскую, ул. Мира, ул. Интернациональную до пл. Горького;

маршрут № 8 – от пл. Примостовой до ул. Заслонова, ул. Бумажкова и от пл. Горького до микрорайона № 5;

маршрут № 9 – от пл. Горького до д. Новики;

маршрут № 12 – рейсы с временем отправления на 17.44, 18.30 от пл. Примостовой и 18.00,18.40 от о. п. Калинина отменяются.

18.00 – от ул. Калинина отменяется;

маршруты №№ 11, 16, 20 – от пл. Примостовой через ул. Рыжкова;

маршрут № 23 – от пл. Горького до МЭС;

маршрут № 24 – от пл. Горького до ж/д вокзала Козенки.