Озвучена программа празднования Дня Независимости. Как предложат отметить праздник мозырянам?

«С праздником, Беларусь!» Официальное открытие праздника заявлено на 12 часов 3 июля. По площади Ленина торжественным маршем пройдут военнослужащие Мозырского гарнизона. Специальная делегация отправиться к Кургану Славы для возложения цветов. После площадь будет отдана артистам, впрочем. Как и набережная, и парк. Здесь вдобавок будут работать аттракционы и торговые ряды. Музыкальный проект творческих коллективов и исполнителей «Беларусь у маім сэрцы» концертная программа кавер-группы из Минска продлиться до 22.55. Именно в это время стартует республиканская акция «Споем гимн вместе». Ровно в 23.00 – праздничный фейерверк.