Отпуск за свой счет. Нюансы

Лето – время, которое ассоциируется с отдыхом. Свой законный, трудовой отпуск, можно получить по графику, но, к сожалению, не всегда он совпадает с жаркими летними месяцами. Что делать, если отдохнуть хочется, а работа не позволяет? Или есть срочные дела, для которых тоже надо время. Как один из выходов – отпуск за свой счет. Как его можно получить, на сколько и вправе ли вам отказать? Рассказывает старший государственный инспектор инспекции по труду Елена Петрусевич.