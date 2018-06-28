Отголоски 8 марта. Мозырянина, буйно отпраздновавшего женский праздник, суд приговорил к лишению свободы на два с половиной года

Мозырянина, который в марте этого года повредил монтировкой чужой автомобиль, а после ударил кулаком милиционера и укусил его за ногу, суд приговорил к лишению свободы на два с половиной года в исправительной колонии в условиях строгого режима.

32-летнего мозырянина, который бурно и криминально отпраздновал международный женский день, повредил чужой автомобиль, а после оказал активное сопротивление милиционеру, суд приговорил к лишению свободы на два с половиной года в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также с обвиняемого будут взысканы 842 рубля 87 копеек в счет возмещения ущерба автомобилю и госпошлина в сумме 42 рубля 14 копеек. Напомним, 8 марта этого года житель Мозыря поругавшись с подругой сел за руль ее автомобиля. В районе автовокзала его «Вольво» подрезал «Мерседес-Бенц-Спринтер». Со словами «я научу тебя водить» виновник дорожного инцидента схватил монтировку и стал наносить удары по микроавтобусу, а затем скрылся с места происшествия. Водитель пострадавшей машины запомнил номер транспортного средства и передал данные в милицию. Милиционеры, выехав по адресу нарушителя, заметили на площадке буйного мужчину, который бил по электрощитку, так как по его словам, в квартире пропал свет. В ответ на требование проследовать в РОВД мужчина несколько раз ударил сотрудника милиции и укусил его за ногу. В свои 32 года мозырянин уже неоднократно судим, менее года назад он освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за сопротивление и применение насилия в отношении сотрудника милиции.