Отдохнули, восстановились, развлеклись и развились. В 11 школе завершился свою работу школьный лагерь

В средней школе № 11 закрыли летний лагерь. В учреждении образования, которое славится своим творческим подходом ко всему, окончание смены тоже стало настоящим праздником.

В средней школе № 11 июнь был весьма насыщенным, и это не смотря на то, что большинство учеников отправились на заслуженные каникулы. В первый месяц лета здесь дислоцировались детский оздоровительный лагерь и лагерь труда и отдыха для подростков. Каждое утро зарядка, линейка, а после ни минуты покоя, в хорошем смысле. Разнообразные спортивные мероприятия, насыщенная экскурсионная программа, игры, дискотеки, занятия по безопасности. В общем, всего и много, а главное полезно и не скучно. Отдохнуть, восстановиться, развлечься и развиться. Неофициальный лозунг летнего лагеря в СШ № 11. Педагогический коллектив заинтересован в том, чтобы дети действительно запомнили первый месяц лета, проведенный в родном учреждении образования. К сожалению, у взрослых большие беззаботные каникулы вместе с детством уже в прошлом. Организовать полезную занятость своих детей, тоже не всегда и не у всех есть возможность. На выручку приходит школа. И если те, кто помладше, веселились и развлекались, то взрослые школьники – подростки, параллельно с отдыхом могли еще подзаработать. Ребята освоили первую в своей жизни профессию «Клейщик бумаги и картона 1 разряда». Отныне у них есть и трудовая, и банковская карточка, на счет которой перечислят первую зарплату. Помимо приведения библиотечного фонда в полный порядок, ребята ухаживали и за школьным двором, чистили, поливали, и даже выполняли разрешенные мелкие ремонтные работы. Педагоги уверены, такого рода трудотерапия только на пользу подростковому характеру, руки работают, голова занята, и нет месту так называемым сложным проявлениям переходного возраста. Школьный лагерь-2018 торжественно закрыли, но не закрыли для своих учеников школу. В оставшиеся два летних месяца будет работать библиотека, спортивный зал и игровые площадки.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.