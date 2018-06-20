Оправляясь в лес на прогулку, не забывайте элементарные правила поведения. Одно из самых важных – не мусорить

Под ногами – обвертки от сосисок, окурки, водочные пробки и пустые пластиковые стаканчики. Ветер отнес уже пачки из-под семечек и чипсов, разлетелись в стороны пустые бутылки. Это – лесопарк «Молодежный», любимое место отдыха мозырян. До ближайших домов – пару сотен метров. Конечно, не марсиане из космоса сбросили в этот зеленый уголок отходы, это наследили отдыхающие. Кто-то посетует на отсутствие контейнеров для мусора. В лесопарке с ними полный порядок, они установлены рядом с зонами отдыха, причем не в единичном экземпляре. Как определить конкретных виновников мусорного безобразия? Экологи всерьез задумываются об установке видеокамер в таких местах, чтобы потом предъявить претензии. В лесопарк «Молодежный» наведываются и волонтеры во время субботников, и коммунальники стараются убирать. Но что говорить про дальние места отдыха? Куда волонтеры со службами не доберутся? Массовые мусорки на лесных полянах, на берегах Припяти и озер.

Мировая практика убеждает: когда не помогают уговоры, надо бить по бросающим мусор рукам штрафами. Тогда люди становятся более цивилизованными. С 1 января 2018 размер штрафов за загрязнение леса и кустарниковых зон увеличили до 20 базовых величин, на сегодня это 490 рублей. Приличная сумма. Кстати, уполномочены применять административные меры милиция, местные органы власти, экологические и природоохранные инспекции. Но, как показывает практика, к штрафам прибегают редко. Больше стараются влиять на сознание. Социальные ролики, призывы, правильные статьи. Работают ли они? Проверьте на себе. Уходя с пикника, не забудьте захватить пакет с мусором. Что бы снова вернуться на чистое место.