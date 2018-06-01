Опасный мост. Тревожный звонок от жителей ул. Заслонова

Марина Владимировна предлагает съемочной группе пройти тот путь, который ежедневно преодолевает она сама, ее дети и соседи. Это деревянный мост и лестница связывают Заслонова с ул. Гастелло. Там, наверху, находится вся инфраструктура: сад и школа, магазины и автобусные остановки.

В последнее время, чтобы добраться до цивилизации, приходится в прямом смысле рисковать здоровьем. Доски прогнили, а некоторые ступени и вовсе отсутствуют. Держатся за перила тоже не надежно. Они того и гляди, рухнут вместе с пешеходами. Появились и первые жертвы этого перехода.

Вместе со съемочной группой и жителями весь путь прошел и Павел Цык, заместитель генерального директора «Мозырского коммунальника». И, конечно, не мог не заметить очевидность проблемы. Уже после он пообещал, что в ближайшее время лестницу отремонтируют.

Всего в Мозыре 33 деревянные лестницы. Их разрушает время, не щадит сырость оврагов, ломают люди. И все они требуют постоянного ремонта и постоянного внимания со стороны коммунальщиков.