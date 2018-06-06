Областной конкурс каменщиков

Специалисты из какого города делают идеальнейшую кладку? На неделе в Мозыре собрались лучшие каменщики Гомельской области, чтобы выявить победителей конкурса профмастерства.

10 звеньев каменщиков, по два специалиста в каждом, борются в эти дни за звание лучшего в профессии. Четвертый областной конкурс собрал в Мозыре местных мастеров, а также специалистов из Гомеля, Светлогорска и Жлобина. На протяжении нескольких дней каменщикам предстоит пройти несколько соревновательных этапов – теоретических и практических. Эталонного результата участники соревнования добиваются не в искусственно созданных условиях, а на реальном строительном объекте. Руками лучших каменщиков области будут уложены сотни кирпичиков будущего арендного дома на бульваре Юности. Многоэтажка возводится силами «Мозырьпромстроя» при сотрудничестве с «Полесьестроем». Среди всех строительных специальностей одна из самых ответственных у каменщиков. Ведь именно от их мастерства зависит многолетняя устойчивость каждого здания. На первый взгляд кажется, ну что тут сложного? Берешь кирпич, мастерок и раствор. И резво «склеиваешь» стену. На самом деле, секреты идеальной кладки постигаются годами.

Победителей конкурса профмастерства ждут денежные призы от организаторов. Специальные «комсомольские премии» учредил и руководитель штаба первой в регионе Всесоюзной стройки, а ныне – известный меценат Воскан Чобанян. На строительной площадке сошлись опыт и молодость. Среди конкурсантов есть те, кто отдал профессии четыре десятка лет. И те, кто работает каменщиком всего четыре года, но уже отлично зарекомендовал себя на родном предприятии. Имена победителей станут известны в пятницу, 8 июня.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.