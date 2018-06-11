«О мерах, направленных на противодействие и выявление коррупционных преступлений и иных правонарушений». Семинар совещание в райисполкоме

На базе Мозырского райисполкома прошло семинар-совещание на тему «О мерах, направленных на противодействие и выявление коррупционных преступлений и иных правонарушений». О том, как обстоят дела с коррупцией и конкретные факты борьбы с ней докладывали правоохранительные органы.

Торговля, промышленность, сельское хозяйство, строительство. Коррупции подвержены и образование, и даже финансово небогатая социально-культурная сфера. Это сложное явление, которое подрывает экономику всего государства. На совещании озвучили несколько последних примеров. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директор Мозырского психо-неврологического дома-интерната, который обвиняется в хищении имущества и злоупотреблении служебными полномочиями. Один из недееспособных подопечных работал у него на дачном участке, а это уже речь идет о нарушении конституционных прав. Буквально на днях суд приговорил одного из бывших должностных лиц инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области за получение взятки к трем годам лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией 1/5 части принадлежащего ему имущества, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на четыре года. И это капля в коррупционном море. Тех, кто злоупотребляет должностными обязанностями ради личной выгоды, выявляют регулярно, судят, наказывают, однако, их количество не уменьшается. Последние коррупционные тенденции озвучил в своем докладе глава финансовой милиции.

Формы коррупции бывают разные: это и хищения, и всевозможные злоупотребления, и взятки, и налоговые махинации. Госорганы и частные структуры. Работы в этом направлении правоохранительным органам хватает. Большая доля коррупционных преступлений совершается в сфере госзакупок. сделать процедуру более прозрачной, чтобы минимизировать условия для откатов и других схем. Меры борьбы с коррупцией на тематическом семинаре-совещании обсуждали комплексно и сообща. На антикоррупционном семинаре-совещании большой зал Мозырского района был переполнен. Присутствовали представители всех сфер и отраслей. Полученную информацию они после озвучат на своих предприятиях и в организациях. Это часть профилактической работы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.