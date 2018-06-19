«Наш ФОРМАТ». Молодежный праздник в Калинковичах

Гомельская область первой начала отмечать Дни молодежи. Масштабный региональный праздник «Наш ФОРМАТ» в Калинковичах собрал ярких представителей большинства районов.

Хип-хоп и ди-джеинг, боди-арт и спортивные состязания. Калинковичи на выходных принимали настоящий фестиваль молодежных субкультур. В гости к ровесникам на праздник «Наш ФОРМАТ» пожаловала молодежь из Гомеля и Мозыря, Ельска и Наровли, Хойников и Светлогорска.

Открывали День молодежи в Калинковичах волонтеры БРСМ и их интерактивные площадки. Красочное оформление, стильный декор, продуманные темы и формы. Акцент – на уникальные достижения каждого района.

Творческий креативный форум – хороший повод еще раз поговорить о престиже главной молодежной организации страны. Мотивы и причины вступать в ее ряды, у мальчишек и девчонок во многом схожи.

Еще одна веская причина быть активистом БРСМ – возможность быть в центре самых ярких, крупных и громких молодежных событий.

Праздник «Наш ФОРМАТ» одновременно стал отборочным этапом нескольких конкурсов – танцевального «Огонь танца», исполнителей молодежной песни «Молодедь – за Союзное государство» и музыкальной битвы «Ди-джеев». На кону – уникальный приз: право представлять область на молодежных площадках «Славянского базара в Витебске». Поэтому от каждого района в Калинковичи приехали только самые талантливые ребята. Стрит-дэнс, восточные мотивы, брейк, белорусский народный танец. В конкурсной программе «Огня танца» переплелись самые разные танцевальные направления. Бурные аплодисменты мозырские телезрители могут адресовать Заслуженному любительскому коллективу Театру танца «Алексис». Одержав уверенную победу в одной из номинаций, воспитанники Александра Зенченко представят наш город на главной культурной площадке этого лета в Витебске.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.