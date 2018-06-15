Начинается комплектование групп в детских садах

С 12 июня школы Мозырского района начали принимать документы от родителей первоклассников. В это же время в самой активной стадии находится процесс комплектования дошкольных учреждений образования. Вопрос обеспеченности местами в детских садах шаговой доступности, особенно в растущем микрорайоне 4а, находится на постоянном контроле райисполкома, в целом, и отдела образования, в частности. За пять лет – с 2010 по 2015 годы – в учреждениях дошкольного образования Мозыря создано 945 дополнительных мест. Сегодня все помещения функционирующих детских садов используются максимально. Попасть в сад в городе могут все желающие. Однако сохраняется проблема предоставления места шаговой доступности в микрорайонах 4 и 4а. Открытие в октябре 2016 года ДУ №40 позволило частично снять нагрузку с других садиков крупного микрорайона. Стоит помнить, что в этом году в первый раз в детский сад №40 смогут пойти дети, чьи родители зарегистрировались в специальном банке данных до конца октября 2015 года. Тем, кто не попал в сад возле дома, в обязательном порядке предложат места в других дошкольных учреждениях. Летом активно начинают функционировать группы кратковременного пребывания – материнская школа, адаптационная группа, группа выходного дня.