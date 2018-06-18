В это воскресенье медики отмечали свой профессиональный праздник. По итогам 2017 года Мозырская городская центральная поликлиника заняла 1 место в республике среди учреждений здравоохранения. На торжественном собрании, посвященному Дню медика, звучали многочисленные искренние поздравления в честь людей, которые решили когда-то выбрать одну из самых благородных профессий.

Качественная и доступная медицинская помощь, ранняя диагностика заболеваний и последующее своевременное и эффективное лечение. Новые подходы и современные методы лечения. Именно это главные ориентиры мозырских медиков. На торжественном собрании в честь профессионального праздника собрались терапевты и педиатры, отоларингологи, психиатры, кардиологи и травматологи, медицинские сестры и санитары –

представители всех отделений и направлений. Профессиональный праздник – это повод поздравить, выразить слова благодарности тем, кто выбрал одну из самых благородных профессий.

Нелегкий, но очень важный труд. На кону, ни много, ни мало –

здоровье мозырян. Именно поэтому сфера здравоохранения не остается без внимания районной администрации. В профессиональный праздник – ценный подарок от Мозырского райисполкома в виде денежного сертификата.

Нынешний профессиональный праздник мозырские медики отметили весьма значительным результатом своей работы за 2017 год, который оценили в Министерстве здравоохранения. Приятные новости сообщила главный врач Мозырской центральной городской поликлиники Наталья Тишкова.

Медицинский работник – это не профессия, это призвание. Без такого качества как человеколюбие в этой сфере невозможно работать. Традиционно на торжественное собрание приглашают ветеранов, тех, кто отдал служению людям не один десяток лет.

Одна из особенностей мозырского здравоохранения –

это преемственность поколений. У молодых специалистов в глазах огонь и желание лечить и учиться.

День медика аккумулирует все благодарности и пожелания, скопившиеся за год. Профессиональный праздник стал поводом наградить лучших, грамотами, благодарностями и премиями.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.