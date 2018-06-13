На пересечении улиц Мира и Интернациональной движение временно ограничено. Идет ремонт переезда

На пересечении улиц Мира и Интернациональной движение временно ограничено. Если с нпзовской трассы на Интерку повернуть можно, то с Мира на Интернациональную, с Интернациональной на нпзовскую трассу и с Интерки на Мира повернуть нельзя. Ремонт начался 9 июня, завершиться 26 июня, то есть продлиться суть более двух недель. Администрация Мозырского нефтеперерабатывающего, а именно заводчане занимаются ремонтом, еще раз обращается ко всем автолюбителям Мозыря и просит с пониманием отнестись к ситуации. За это гарантируют отличное покрытие с незаметными стыками.