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Рубрика: Новости

На пересечении улиц Мира и Интернациональной движение временно ограничено. Идет ремонт переезда

13 июня 2018, 17:02

На пересечении улиц Мира и Интернациональной движение временно ограничено. Если с нпзовской трассы на Интерку повернуть можно, то с Мира на Интернациональную, с Интернациональной на нпзовскую трассу и с Интерки на Мира повернуть нельзя. Ремонт начался 9 июня, завершиться 26 июня, то есть продлиться суть более двух недель. Администрация Мозырского нефтеперерабатывающего, а именно заводчане занимаются ремонтом, еще раз обращается ко всем автолюбителям Мозыря и просит с пониманием отнестись к ситуации. За это гарантируют отличное покрытие с незаметными стыками.

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