Заседание рабочей группы прошло на базе Прудковского сельсовета. Здесь совместно решали, как спасти местных жителей, которые в силу вредных привычек оказались на краю социальной пропасти.
В Прудковский сельсовет пригласили местных пьяниц, чтобы сообща и, задействовав всевозможные рычаги, помочь им выбраться из алкогольного омута. Женщины и мужчины, молодые люди и более зрелые граждане. Их объединяет только пагубное пристрастие. Именно в чрезмерном употреблении алкоголя, который заменил все жизненные цели и стремления, весь корень зла. Тихие одинокие пьяницы в меньшинстве, зачастую это чьи-то родители, братья, сестры. Преступления в состоянии алкогольного опьянения, пьяные пожары с трагическим исходом. Когда у родных опускаются руки и они не могут самостоятельно справиться с проблемой, к решению подключаются представители районной администрации. Зачастую, алгоритм спасательной операции следующий: пролечить, закодировать, трудоустроить, дать человеку шанс. А после все зависит лишь от личного желания самого человека. Для тех, кому не помогли мягкие профилактические меры, применяются более жесткие. В зависимости от ситуации – изоляция в лечебно-трудовой профилакторий, лишение родительских прав.
На краю социальной пропасти. Заседание рабочей группы прошло на базе Прудковского сельсовета
Заседание рабочей группы прошло на базе Прудковского сельсовета. Здесь совместно решали, как спасти местных жителей, которые в силу вредных привычек оказались на краю социальной пропасти.