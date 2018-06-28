На краю социальной пропасти. Заседание рабочей группы прошло на базе Прудковского сельсовета

Заседание рабочей группы прошло на базе Прудковского сельсовета. Здесь совместно решали, как спасти местных жителей, которые в силу вредных привычек оказались на краю социальной пропасти.

В Прудковский сельсовет пригласили местных пьяниц, чтобы сообща и, задействовав всевозможные рычаги, помочь им выбраться из алкогольного омута. Женщины и мужчины, молодые люди и более зрелые граждане. Их объединяет только пагубное пристрастие. Именно в чрезмерном употреблении алкоголя, который заменил все жизненные цели и стремления, весь корень зла. Тихие одинокие пьяницы в меньшинстве, зачастую это чьи-то родители, братья, сестры. Преступления в состоянии алкогольного опьянения, пьяные пожары с трагическим исходом. Когда у родных опускаются руки и они не могут самостоятельно справиться с проблемой, к решению подключаются представители районной администрации. Зачастую, алгоритм спасательной операции следующий: пролечить, закодировать, трудоустроить, дать человеку шанс. А после все зависит лишь от личного желания самого человека. Для тех, кому не помогли мягкие профилактические меры, применяются более жесткие. В зависимости от ситуации – изоляция в лечебно-трудовой профилакторий, лишение родительских прав.