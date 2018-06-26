Мозырский РОВД устанавливает личность возможного свидетеля преступления, женщину с двумя детьми, на вид 35-37 лет, среднего роста, с короткой стрижкой. Была одета в белую блузку, серые штаны, белые босоножки. При себе имела сумку темно-красного цвета. Если вы узнали женщину на видео, просьба сообщить по телефонам: 32 20 83, 8(029)832-28-28 или по короткому номеру 102.