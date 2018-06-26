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Рубрика: Новости

Мозырский РОВД устанавливает личность возможного свидетеля преступления

26 июня 2018, 17:27

Мозырский РОВД устанавливает личность возможного свидетеля преступления, женщину с двумя детьми, на вид 35-37 лет, среднего роста, с короткой стрижкой. Была одета в белую блузку, серые штаны, белые босоножки. При себе имела сумку темно-красного цвета. Если вы узнали женщину на видео, просьба сообщить по телефонам: 32 20 83, 8(029)832-28-28 или по короткому номеру 102.

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