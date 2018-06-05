Мозырский лицей взял новую вершину. 30 мая на торжественной церемонии республиканского праздника «Последний звонок» в Минске учреждению вручилиленту победителя в номинации «СУПЕРШКОЛА – 2018», а также сертификат на получение двух мультибордов. Кроме того, еще двое мозырян получили дипломы. Денис Пивоваров, учащийся средней школы №1, вошел в десятку призеров в номинации «Интеллект-2018», а лицеист Егор Руссу стал одним из обладателей диплома «Лидер-2018».

В Мозыре есть супершкола и это… лицей. Сегодня лицеисты вместе со своими преподавателями обсуждают полученные награды. А эти кадры, снятые на мобильный телефон уже засмотрели, как говорится, до дыр.

Республиканский праздник последнего звонка был организован впервые. В«Минск-Арену» съехались одиннадцатиклассникисо всей Беларуси, по 100 делегатов от каждой области. Среди этой золотой сотни – 49 учащихся Мозырского областного лицея и Денис Пивоваров, учащийся средней школы №1. Последний звонок- 2018 прозвенел для лицея особенно громко.

Егор Руссу этот последний звонок запомнит на всю жизнь. Он зазвучал последним аккордом и подвел черту под всей школьной жизнью и двумя годами лицейской активности. Фотографии на стенах, звезда на аллее, звание лицеист года. Активность парня здесь всегда поддерживали. Огромная площадка «Минск-Арены», звание «Лидер-2018» и выход на большую сцену. Коленки тряслись, а сердце отчаянно билось. Егор рассказывает, что в тот день испытал самые яркие эмоции. Кроме дипломов и наград мозырская делегация привезла с собой очень ценный подарок. Сертификат на получение двух интерактивных сенсорных систем. Мультиборд – это гигантский компьютер, дающий безграничные возможности, последнее слово техники в образовании. Но все же основная движущая сила лицея – это его преподаватели. И особая атмосфера дружелюбия.

Скоро еще один выпуск покинет стены ставшего родным учреждения. Со своими одиннадцатиклассниками здесь всегда расстаются с грустью, но уже с нетерпением ждут пополнение. С 12 по 15 июня в лицее будет вестись прием документов. И уже 1 сентября своим новоиспечённым ученикам здесь с радостью скажут «Добро пожаловать в лицей».

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ