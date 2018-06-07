Мозырские спасатели подвели итоги акции «Не оставляйте детей одних!», она была посвящена Международному дню защиты детей. Профилактические мероприятия направлены на то, чтобы привлечь внимание к проблеме шалости с огнём, а также на снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием юных мозырян и обеспечения их общей безопасности как дома, так и на улице. Акция МЧС «Не оставляйте детей одних» в Мозыре проводилась в несколько этапов и на нескольких площадках. Агитаторы за безопасное поведение предлагали родителям и детям поучаствовать в конкурсах по безопасности, посмотреть тематические мультфильмы. Каждый желающий мог попробовать себя в роли спасателя и примерить боевую одежду современных огнеборцев. Также работники МЧС в рамках акции посетили детскую поликлинику, женскую консультацию и родильный дом. В своих беседах спасатели основной упор делали на создание безопасных условий для детей. Заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!» мозырские сотрудники МЧС провели 1 июня возле кинотеатра «Мир». Чтобы праздник запомнился, они продемонстрировали аварийно-спасательное оборудование, предложили примерить боевую одежду, а также поучаствовать в многочисленный конкурсах и викторинах. В окончании профилактического мероприятия для детей и взрослых устроили водную феерию. И, конечно, ни один участник акции не остался без памятного подарка.