Мозырские правоохранители призывают иностранцев, проживающих в Беларуси, уважительно относится к закону страны и вовремя переоформлять свои документы

В производстве мозырских следователей находятся уголовные дела в отношении сразу двух российский граждан, которые были высланы на родину, но нарушили запрет и вернулись в Мозырь. Депортации предшествовали правонарушения. Так один из россиян был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Штраф, лишение прав, уголовная ответственность и как следствие—высылка из Беларуси. Его 39-летний земляк совершил административное правонарушение—просрочил переоформление документов. Уже после нарушения запретов на въезд в Беларусь сроком на год оба были задержаны правоохранителями, один из них попался на том, что переходил проезжую часть в неположенном месте. На данный момент россияне заключены под стражу. Их ожидает суд и вновь депортация.