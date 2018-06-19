Мозырская финансовая милиция перекрыла канал поставки санкционной продукции. Разнообразные овощи и фрукты из стран Евросоюза и Турции под видом белорусской продукции поступали на российский рынок

Разнообразные овощи и фрукты, выращенные в странах Евросоюза и Турции, закупались якобы для реализации в Беларуси. В дальнейшем на территории нашей республики происходили мошеннические метаморфозы. С помощью подставных индивидуальных предпринимателей изготавливались фальшивые документы, вся санкционная продукция становилась уже белорусского производства. После транзитом на легальных основаниях она поступала на российский рынок. Международную преступную схему раскрыли сотрудники мозырской финансовой милиции. За год незаконной предпринимательской деятельности фигурантами был получен доход более 11 миллионов белорусских рублей, в транспортном эквиваленте таким образом в Россию было поставлено около 600 фур, до верху заполненных санкционными овощами и фруктами.

Следствие продолжается. Ведь преступная схема по поставке санкционированной продукции реализовывалась на территории сразу нескольких государств при участии граждан Польши, Турции, Беларуси и России.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.