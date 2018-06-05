100 лет на страже границы. Пограничники отметили вековой юбилей. Тожественные мероприятия прошли во всех воинских частях. Непосредственно в профессиональный праздник от Обелиска Победы в Минске стартовала эстафета памяти. В эти выходные ее принимал Мозырь.

Мозырь принимал эстафету «100 лет на страже границ Отечества», посвященную вековому юбилею пограничных войск. Церемония торжественной встречи проходила в знаковом месте—на Кургане Славы. Здесь вспоминали народный подвиг времен Великой отечественной войны, минутой молчания почтили память героев.

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» стартовала в день пограничника, 28 мая, от обелиска Победы в Минске, а завершится символично – 22 июня в Брестской крепости. Траектория патриотической эстафеты – это более 40 населенных пунктов, расположенных вдоль государственной границы. По маршруту движения участники посещают места захоронения воинов-пограничников, а также места, где установлены мемориалы, памятники и памятные знаки всем героям великой отечественной.

Эстафету приняли, но на этом мероприятия не закончились, а перешли на новую стадию – динамичную. Выступление пограничного спецназа у зрителей вызвало и восхищение, и удивление. Служба сотрудников мозырского погранотряда не видна рядовым горожанам, однако по торжественному случаю они рассекретили часть своей боевой подготовки. Мозыряне воочию убедились, граница, несмотря на ее многокилометровую протяженность, под надежным замком. Военно-исторический клуб поиск восстановил и показал один из боев времен войны. Реконструкция получилась весьма живой. Своего рода документальная пьеса. Многочисленные зрители были тронуты, такие мероприятия важны и нужны, и взрослым, и в первую очередь детям. В состав экспедиции входит также Мобильная экспозиция музея истории Великой Отечественной войны «Освобождение Беларуси. Сентябрь 1943 г. – июль 1944 г.». Все желающие смогли посетить его и увидеть документальные свидетельства, фотографии, письма и другие ценные материалы, военной хроники.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.