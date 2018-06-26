Молодые и перспективные. День резервиста

Показать примеры эффективной деятельности руководителя, обратить внимание на построение трудовых отношений, развитие экономики предприятия или хозяйства. В Мозырском районе прошел День резервиста. Главные гости – молодые жители, состоящие в резерве руководящих кадров и перспективном резерве кадров райисполкома, в целом, и отдела образования, спорта и туризма, в частности. Подобные мероприятия проводятся ежемесячно для представителей разных отраслей.

Кадровый потенциал Мозырщины традиционно высок. Регион не зря называют кузницей кадров и для области, и для республики. К примеру, в системе образования более 30-ти директоров школ и их заместителей – выходцы из «резервистов».

В рамках Дня резервиста молодые люди смогли задать все интересующие вопросы старшим коллегам — руководителям районного и областного уровня. Кроме пленарного заседания, обязательно – выездная часть. Ведь именно практический опыт позволяет достигать высоких результатов. А те, кто готов и умеет много трудиться, нередко становятся примером для молодежи.

Участники выездного семинара посетили профильные учреждения – школу №7 и ее учебно-производственные мастерские, центр туризма и краеведения детей и молодежи, Козенский дошкольный центр развития ребенка. Несмотря на разницу в статусах, разговор между участниками получился на равных. К слову, в перспективный кадровый резерв попасть не так уж и сложно. Главные условия – целеустремленность, амбиции и, конечно, талант.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец.