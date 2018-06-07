Молодежь Мозыря за Здоровый образ жизни. Три средне-специальных учебных учреждения – политехнический колледж, лицеи геологии и строителей – объединили свои усилия в борьбе с вредными привычками и устроили масштабное профилактическое мероприятие.
Площадка возле одного из торговых центров Мозыря на час превратилась в поле боя, идеологическое. Главные враги –
наркотики, алкоголь, сигареты. На информационную войну против вредных привычек вышли молодые и креативные учащиеся политехнического колледжа, лицеев геологии и строителей. Отдельную и ежедневную борьбу с психотропами ведут в каждом средне-специальном учреждении. Однако впервые решили выйти с профилактическим мероприятием на общегородской уровень.
Из уст молодежи – жизнеутверждающие лозунги, общий смысл которых сводится к тому, что мир многообразен и красочен без всякого рода стимуляторов. Вредные привычки только разрушают организм, а отдыхать и расслабляться нужно посредством спорта, всякого рода увлечений и путешествий. Нынешним профилактическим мероприятием администрации учебных учреждений, как говорится, убили двух зайцев сразу. Пропаганда здорового образа жизни, а еще реклама средне специальных учреждений образования. Многочисленные зрители воочию увидели, здесь учатся действительно талантливые ребята.
Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.
Молодежь Мозыря за здоровый образ жизни!
Молодежь Мозыря за Здоровый образ жизни. Три средне-специальных учебных учреждения – политехнический колледж, лицеи геологии и строителей – объединили свои усилия в борьбе с вредными привычками и устроили масштабное профилактическое мероприятие.