Молодежь Мозыря за Здоровый образ жизни. Три средне-специальных учебных учреждения – политехнический колледж, лицеи геологии и строителей – объединили свои усилия в борьбе с вредными привычками и устроили масштабное профилактическое мероприятие.

Площадка возле одного из торговых центров Мозыря на час превратилась в поле боя, идеологическое. Главные враги –

наркотики, алкоголь, сигареты. На информационную войну против вредных привычек вышли молодые и креативные учащиеся политехнического колледжа, лицеев геологии и строителей. Отдельную и ежедневную борьбу с психотропами ведут в каждом средне-специальном учреждении. Однако впервые решили выйти с профилактическим мероприятием на общегородской уровень.

Из уст молодежи – жизнеутверждающие лозунги, общий смысл которых сводится к тому, что мир многообразен и красочен без всякого рода стимуляторов. Вредные привычки только разрушают организм, а отдыхать и расслабляться нужно посредством спорта, всякого рода увлечений и путешествий. Нынешним профилактическим мероприятием администрации учебных учреждений, как говорится, убили двух зайцев сразу. Пропаганда здорового образа жизни, а еще реклама средне специальных учреждений образования. Многочисленные зрители воочию увидели, здесь учатся действительно талантливые ребята.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.