Многоэтажки на улице Советской. Мозырян приглашают принять участие в общественных обсуждениях новой стройки

За гребной базой на улице Советская планируется строительство двух многоэтажных домов. С 30 июня мозырян приглашают к общественному обсуждению проекта.

Улица Советская получит продолжение. Между гребной базой и улицей Гоголя пока находится пустырь, чуть ниже к реке – несанкционированный пляж. А в будущем здесь планируется строительство двух многоэтажек современной планировки. К общественному обсуждению проекта детальной планировки района мозырян приглашают с 30 июня.

Общественные обсуждения продлятся 25 дней. Ознакомиться с материалами проекта детальной планировки можно в любой рабочий день в отделе архитектуры и строительства райисполкома. Причем, сделать это, по законодательству, может любой белорус.

О сроках старта строительства новых домов пока говорить рано: после общественного обсуждения проект будет проходить еще много административных процедур. Одно известно точно: вид из окон здесь будет прекрасен!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.